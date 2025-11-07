BOLLETTANDO

Serie A, il Napoli vuole tornare a correre: quote azzurre a Bologna, per i bookie è sfida del gol Castro-Hojlund

7 Novembre 2025

ROMA – Dopo due 0-0 consecutivi – uno in campionato contro il Como, l’altro in Champions League contro l’Eintracht – il Napoli vuole tornare subito alla vittoria. La squadra di Conte vola a Bologna, squadra contro cui ha vinto solo una volta negli ultimi 5 precedenti in Serie A. Stavolta, però, come riporta Agipronews, le quote sorridono ai campani: vale 2,55 su William Hill e 2,60 su Planetwin365 la vittoria del Napoli, contro i 2,95 invece offerti per un successo del Bologna. Il pari, uscito nell’ultimo incontro giocato al Dall’Ara nella scorsa stagione, è infine in lavagna a 3. Milinkovic-Savic, nelle ultime tre partite tra campionato e coppa, ha mantenuto la porta inviolata, anche grazie a due rigori parati prima a Camarda del Lecce e poi a Morata del Como: un dato che porta gli esperti a preferire, per la sfida di domenica alle ore 15, l’Under a 1,53 rispetto all’Over, fissato a 2,35. Tra i risultati esatti, comanda l’1-1 – esito dell’ultima sfida giocata al Dall’Ara lo scorso 7 aprile 2025 – seguito dallo 0-0 a 6,50 e dallo 0-1 a 6,75. Un successo di misura dei padroni casa è infine pagato 7,50.

MARCATORI – Dopo aver segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A, Santiago Castro punta al poker: vale 3,85 la quarta rete consecutiva dell’attaccante argentino del Bologna, preceduto solo a 3,45 dal compagno di squadra Riccardo Orsolini, autore già di 5 reti in Serie A e attuale capocannoniere insieme all’interista Hakan Calhanoglu. Tra gli ospiti, invece, è in pole a 3,25 sulla lavagna dei bookmaker il terzo centro in campionato di Rasmus Hojlund, seguito a 3,85 dallo scozzese Scott McTominay.

 

FP/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincenzo Letizia

