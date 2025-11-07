TENNIS – Il Politecnico di Torino per le ATP Finals 2025

Dal 10 al 14 novembre una settimana di eventi e sport per la ATP Finals Week
presso il Campus Ingegnerie in Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino
Per il quinto anno consecutivo la città di Torino ospita le Nitto ATP Finals, il torneo più atteso dell’anno che porterà nuovamente nel capoluogo piemontese i migliori tennisti della classifica del circuito professionistico ATP, tra cui il numero 1 italiano Jannik Sinner.
In occasione di questo importante evento sportivo internazionale e nell’ambito del progetto “PoliTo Sporty Campus”, che punta a valorizzare lo sport e a integrarlo sempre più nella vita universitaria, il Politecnico di Torino organizza dal 10 al 14 novembre una settimana di attività.
“In occasione delle Nitto ATP Finals, il Politecnico di Torino apre le sue porte con talk e incontri che uniscono sport, formazione e innovazione – sottolinea il Rettore,Stefano Paolo Corgnati – Lo sport, insieme alla formazione e alla ricerca, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita personale e professionale dei nostri studenti e delle nostre studentesse. L’utilizzo degli spazi del Campus per lo sport e per iniziative che coinvolgono attivamente la nostra comunità studentesca internazionale è un segno concreto della volontà del Politecnico di aprirsi alla città, promuovendo un’università non solo come luogo di formazione, ma anche come spazio di benessere, dialogo e partecipazione.”
Sarà allestito presso il Campus Ingegnerie di Corso Duca Degli Abruzzi un campo dedicato al pickleball, che ospiterà dal 10 al 14 novembre alcune partite del torneo Master del circuito FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) “Road to Torino”, in una doppia declinazione: promozionale e agonistica.
Il campo di pickleball rimarrà aperto tutta la settimana per la comunità dell’Ateneo dalle 9 alle 17 e ospiterà ogni giorno una partita ufficiale della “Road to Torino”.
La settimana “Road To Torino per PoliTo Sporty Campus” si concluderà il 14 novembre alle ore 10 quando il campo ospiterà un’esibizione sportiva con il tennista giapponese Shūzō Matsuoka.
Martedì 11 novembre in Sala Emma Strada dalle 11 alle 12.30 si terrà il talk
”L’Italia del tennis: tecnologie e metodologie vincenti”
Programma degli interventi:
Saluti Istituzionali
Stefano Paolo Corgnati, Rettore
Modera: Diego Nargiso, Senior Sport Manager Politecnico di Torino
“Organizzazione e tecnologia vincente”
Stefano Sacchi, Vicerettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma, Politecnico di Torino
Michelangelo Dell’Edera, Team manager della Nazionale italiana di Tennis e Direttore dell’Istituto superiore di Formazione “Roberto Lombardi”
Federica Joe Gardella, Dottoranda in architettura Politecnico di Torino e tennista
“Mental coaching: la forza della mente”
Lorenzo Beltrame, Mental Coach
Cinzia Ninetto, Professional People & Diversity Management Politecnico di Torino
Davide Cassinello, Preparatore atletico
“Materiali e tecnologie per il controllo termico nell’attività sportiva”
Eleonora Bianca, Dottoranda in Ingegneria Chimica Politecnico di Torino
“Condizioni climatiche e performance nel tennis: analisi microclimatica del Roland Garros”
Alessandro Pezzoli, Professore aggregato – Ricercatore Universitario di Oceanografia, Meteorologia e Climatologia Politecnico di Torino
“Il parastanding tennis come modello di sport inclusivo”
Elisa Digo, Ricercatrice Politecnico di Torino
Le partite “Road to Torino” e il talk sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.