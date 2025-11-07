LE ALTRE DI A

Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Vanoli

Vincenzo Letizia 7 Novembre 2025 0 44 sec read

Paolo Vanoli è arrivato a Firenze: questa mattina l’allenatore ex Venezia e Torino ha fatto tappa al Viola Park dove, nel pomeriggio, dirigerà il primo allenamento con la squadra toscana.

Paolo Vanoli prenderà il posto di Stefano Pioli legandosi alla Fiorentina con un contratto i otto mesi. Farà il suo debutto sulla panchina viola contro il Genoa nel match in programma domenica pomeriggio. Dopo l’arrivo di questa mattina al centro sportivo, ora c’è anche il comunicato ufficiale. Di seguito la nota del club viola: “ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi”.

Vincenzo Letizia

