BOLLETTANDO

Milan, per Leao aumenta il pressing delle turche: in quota (a 2,25) Galatasaray in pole, si accende il derby col Fenerbahce

Vincenzo Letizia 27 Luglio 2026 0 39 sec read

ROMA – In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao, per il quale aumenta il pressing dalla Turchia. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Better, il Galatasaray, forte anche della partecipazione alla prossima Champions League, rimane in pole a quota 2,25 per assicurarsi il portoghese. Serve trovare la formula giusta con i rossoneri, e nel frattempo ecco il blitz del Fenerbahce, che accende il derby di Istanbul e prova a inserirsi: l’opzione Fener è in lavagna a 4,50, in leggero calo rispetto al 5,00 di pochi giorni fa. Nel frattempo, mercoledì Leao raggiungerà il ritiro del Milan per iniziare a preparare la prossima stagione: al momento, però, la permanenza in rossonero non sembra essere l’opzione più probabile, proposta a 3,00 dai bookie.

 

 

 

 

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO 2025 – XXIV EDIZIONE: Sant’Agata sui Due Golfi celebra cultura, musica e poesia

Il cartellone degli eventi estivi di Sant’Agata sui Due Golfi si arricchisce di un appuntamento ormai divenuto tradizione. Giovedì 4 settembre, alle ore 20.30, in […]

2 Settembre 2025 0 2 min read

Serie A: Juve imprendibile nelle quote scudetto, la Roma sale a 9,00, Napoli a 12,00

Il vantaggio in classifica è di quattro punti, ma nelle scommesse sullo scudetto la Juventus fa il vuoto sulle inseguitrici. La vittoria sul Napoli dà […]

1 Novembre 2016 0 33 sec read

Serie A, Juventus-Napoli: sfida tra bomber allo “Stadium”, i bookie offrono Vlahovic e Osimhen entrambi a segno

Tornare al successo per chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Il Napoli, dopo l’eliminazione in Champions League, torna in campo domenica sera allo Stadium […]

20 Aprile 2023 0 31 sec read

ANTEPRIMA PARTITA PISA vs NAPOLI – L’undici di Conte obbligato a vincere contro i toscani per guadagnare la Champions League

Al Napoli mancano ancora tre punti per avere la certezza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. C’era l’occasione di chiudere la pratica già […]

15 Maggio 2026 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui