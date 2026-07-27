Milan, per Leao aumenta il pressing delle turche: in quota (a 2,25) Galatasaray in pole, si accende il derby col Fenerbahce

ROMA – In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao, per il quale aumenta il pressing dalla Turchia. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Better, il Galatasaray, forte anche della partecipazione alla prossima Champions League, rimane in pole a quota 2,25 per assicurarsi il portoghese. Serve trovare la formula giusta con i rossoneri, e nel frattempo ecco il blitz del Fenerbahce, che accende il derby di Istanbul e prova a inserirsi: l’opzione Fener è in lavagna a 4,50, in leggero calo rispetto al 5,00 di pochi giorni fa. Nel frattempo, mercoledì Leao raggiungerà il ritiro del Milan per iniziare a preparare la prossima stagione: al momento, però, la permanenza in rossonero non sembra essere l’opzione più probabile, proposta a 3,00 dai bookie.