Bruno Di Napoli, Giuseppe Galli, Daniele Amerini e Enzo Bucchioni a “Salite sulla giostra” su Stile TV

Cheddira, l’agente a Stile TV: “Valutiamo la migliore soluzione per lui. Ma, l’entourage non ha chiesto troppi soldi…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Cheddira: “E’ da 3 anni che Cheddira cambia squadra, i matrimoni si fanno in due e stiamo cercando per lui una soluzione definitiva. Un po ‘ di interessamenti ci sono stati e ci sono, ma il mercato italiano è lungo e lento. Cheddira ha dimostrato di poter stare alla grande in serie A.

E’ da pochi giorni che sta con Allegri, ho parlato con il ragazzo ieri sera dopo l’amichevole ed era contento per quello che aveva fatto. Ora tornava e poi ripartiva. Lo scorso anno avevamo tutti i documenti pronti con l’Udinese, poi l’infortunio di Lukaku ha bloccato il trasferimento, l’infortunio di Lucca non so se possa incidere nuovamente sul suo futuro. Ma Allegri lo conosce, magari apprezzerà il suo carattere che è ciò che non sa di lui. Il calcio però è imprevedibile.

Era uscita la notizia del Frosinone su Cheddira, Stirpe ha dichiarato di quel 20%, ma non è vero che l’entourage ha chiesto troppi soldi. Anche perchè Stirpe ha avuto Cheddira 2 anni fa, conosce l’ingaggio ed il valore del ragazzo e non è stata fatta alcuna richiesta spropositata, loro hanno i numeri ed il valore del ragazzo. Vediamo, il mercato è così, sicuramente qualche squadra è interessata a lui e vedremo nei prossimi giorni cosa verrà fuori.

La squadra che ha vinto lo scudetto parte un po ‘ avanti, ma con l’arrivo di Allegri il Napoli avrà maggiore serenità e quindi parte con i favori del pronostico”.

Galli a Stile TV: “Di giovani italiani forti ce ne sono, ma devono farli giocare!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe Galli, assoagenti: “Il mercato è lento perchè c’è stato il Mondiale e perchè non ci sono i soldi. Il Mondiale fa ritardare perché si aspetta di trovare l’occasione e poi non ci sono soldi per cui è un mercato molto a rilento. De Laurentiis ha fatto una spesa faraonica l’anno scorso, Allegri valuterà la squadra e se vorranno dei pezzi il Napoli non dirà no, ma dovrà cedere qualcuno, ma il Napoli è una buona squadra. Gli infortuni condizionano, ma bisogna dare fiducia ad Allegri che ha sempre fatto bene, soprattutto quando è subentrato a Conte. Credo che il Napoli sia in mani sicure. Da tifoso spero sempre che il Napoli faccia benissimo.

Emanuele Rao? I giovani vanno fatti giocare, ma se continuano a comprare ed intasare una rosa già piena è ovvio che poi ad andare via sono i giovani. A giocare con i campioni, migliori. Cardinali del Parma ad esempio, è fortissimo e pure lui poteva benissimo stare nella politica del Parma sui giovani e lo hanno mandato allo Spezia. Di italiani forti ce ne sono, ma vanno fatti giocare.

Ho visto tanti bravi giocatori di serie D, ma non li prendono le squadre di Serie C. Ecco perchè dico che in serie C non giocano i più bravi. Il sistema dovrebbe cambiare perchè la Serie C dovrebbe fornire giocatori: far crescere i bravi e tenerli pronti per le grandi squadra”.

Daniele Amerini: Allegri ha un’intelligenza calcistica superiore alla media

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Amerini, ex compagno di Allegri alla Pistoiese: “Allegri è un allenatore di un’intelligenza calcistica superiore alla media perchè capisce prima degli altri il tipo di giocatori che ha davanti. E’ il meglio che il Napoli poteva scegliere per il dopo Conte, parliamo di un timoniere tra i migliori in Italia. Un uomo per reparto ci vuole al Napoli se vuole lottare per lo scudetto.

Lukaku ha fatto il suo tempo, il Napoli ha un giovane forte come Hojlund per cui credo che le strade possano separarsi. Su De Bruyne invece un pensiero lo farei perchè è vero che è stato fermo tanto per infortunio, ma Allegri potrebbe trovare il modo per impiegarlo”.

Enzo Bucchioni: il Napoli deve coprire il buco in difesa

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Il difensore è la necessità più urgente per il Napoli che deve coprire l’infortunio di Buongiorno. Poi Allegri ha ragione a dire che il mercato in Italia è bloccato perchè i soldi non ci sono, sono le big che devono trainare. Il Napoli deve solo coprire questo ruolo e deve farlo rapidamente, oltre all’esterno. Poi c’è da sfoltire la rosa e lo sappiamo. Allegri è un aziendalista, a lui si chiede di ottimizzare tutto il materiale a disposizione e il Napoli la formazione ce l’ha già fatta, si tratta solo di fare dei ritocchi.

Emanuele Rao lo conosco poco, non ho una valutazione reale. Non so se è pronto, se può giocare, ma vedo che c’è poco coraggio. Se però vai a prendere Allegri, lo hai preso per ottimizzare le risorse, non è uno che può lanciare i giovani e quelli di livello che hai, devi mandarli in altre squadre e maturare.

Non si può pensare di mettere Pirlo ct della Nazionale italiana. Ma Maldini è questo, vuole fare quello che decide lui, non ha la giusta diplomazia. In quei ruolo devi mettere insieme opinioni diverse, poi fai la sintesi. Ma imporre Pirlo è una roba Maldiniana, è un personaggio straordinario per certi versi e negativamente straordinario per altri. Ora come fai a richiamare Conti o Mancini”.