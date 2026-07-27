Lutto in casa Trento: è morto il 18enne Sami Said, calciatore delle giovanili

Fatale un incidente in Marocco: l’annuncio del club di Serie C sui social

Grave lutto in casa Trento. Con un comunicato ufficiale il club militante nella Serie C italiana ha annunciato la scomparsa di Sami Said, calciatore delle giovanili. Nella nota pubblicata nella mattinata di lunedì 27 luglio, il Trento ha divulgato anche alcuni dettagli dell’accaduto. Fatale un incidente che ha visto coinvolto il 18enne in Marocco.

“A.C. Trento 1921 apprende con profondo dolore la tragica scomparsa di Sami Said, calciatore del Settore Giovanile gialloblù, venuto a mancare all’età di 18 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto in Marocco – si legge nel comunicato stampa pubblicato sui social -. Sami ha fatto parte della famiglia gialloblù, condividendo con compagni, allenatori e dirigenti un percorso di crescita sportiva e umana che resterà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Di fronte a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Resta soltanto un immenso senso di vuoto. Il Presidente, la Dirigenza, i compagni di squadra, i collaboratori del Settore Giovanile e tutta A.C. Trento 1921 si stringono con profondo affetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Sami, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze. Ciao, Sami”.