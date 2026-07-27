NEWS

ITALIA – Marcia indietro del Presidente Malagò; Pirlo non sarà il CT della Nazionale

Armando Fico 27 Luglio 2026 0 1 min read

La notizia, ormai è di dominio pubblico, Il presidente della FIGC, Malagò fa marcia indietro e dichiara che Andrea Pirlo non guiderà la Nazionale italiana. A confermarlo lo stesso ex tecnico della Juventus, che ha annunciato di non essere il nuovo selezionatore dell’Italia. Pirlo infatti ha dichiarato:

Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso, ieri sera, di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Ringrazio Maldini e Leonardo. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre”.

A mio modesto avviso l’ex centrocampista di Inter. Milan e Juve, non era il candidato ideale ma silurarlo in questa maniera e senza neache avvisarlo personalmente non è stata una bella cosa. Maldini e Leonardo, sono passati per degli incompetenti.

avatar dell'autore
Armando Fico
Vedi la biografia completa
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Hamsik giura fedeltà: “Voglio restare, per vincere”

Parola di capitano Per il prossimo anno i tifosi chiedono lo scudetto. «Clausola» non prevista sul contratto che Benitez si appresta a rinnovare, ma è […]

16 Maggio 2014 0 41 sec read

Corbo: “Rafael ha fatto perdere 6-7 punti al Napoli, Benitez ha commesso un errore, bastava confermare Reina”

ANTONIO CORBO, giornalista editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti […]

25 Novembre 2014 0 1 min read

Sarà un altro Nizza quello del San Paolo rispetto alla prima in league 1

È un Nizza che sta cambiando pelle, quello che contenderà al Napoli l’accesso alla fase a gironi della Champions League nel playoff in programma, sui 180 minuti, i prossimi 16 e […]

7 Agosto 2017 0 30 sec read

Napoli, ora testa al campionato. Al San Paolo arriva l’Atalanta e dal primo minuto torna…

Dopo la Campagna di Russia, il Napoli è pronto a fiondarsi con la testa al campionato e preparare il posticipo di domenica sera con l’Atalanta. […]

20 Marzo 2015 0 36 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui