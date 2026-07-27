ITALIA – Marcia indietro del Presidente Malagò; Pirlo non sarà il CT della Nazionale

La notizia, ormai è di dominio pubblico, Il presidente della FIGC, Malagò fa marcia indietro e dichiara che Andrea Pirlo non guiderà la Nazionale italiana. A confermarlo lo stesso ex tecnico della Juventus, che ha annunciato di non essere il nuovo selezionatore dell’Italia. Pirlo infatti ha dichiarato:

“Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso, ieri sera, di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Ringrazio Maldini e Leonardo. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre”.

A mio modesto avviso l’ex centrocampista di Inter. Milan e Juve, non era il candidato ideale ma silurarlo in questa maniera e senza neache avvisarlo personalmente non è stata una bella cosa. Maldini e Leonardo, sono passati per degli incompetenti.