Benevento, Fabio Caserta: “Il Pisa è forte ma se diamo il massimo possiamo vincere con tutti”

Siamo alla vigilia del match con il Pisa, ed ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione durante la conferenza stampa del tecnico Fabio Caserta:

“Lapadula è tornato con qualche problema alla caviglia e bisogna valutarlo domani. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso da quello contro il Frosinone. Sappiamo che c’è di fronte un avversario che sta facendo un campionato importante. Elia sta meglio rispetto a Viviani perchè si è allenato qualche settimana in più. Abbiamo fatto buone partite con moduli diversi, ma è importante l’interpretazione che diamo alla partita. Improta ha recuperato e Ionita è rientrato ieri, ma sta bene anche se un po’ stanco. Ha una struttura importante e valuterò domani. Glik è un’assenza che non ci voleva perchè ha esperienza ed è fondamentale in questa squadra, ma sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. Un mese fa il Pisa ha avuto un momento di flessione che ha superato. Sarà una gara difficile ed è una squadra che a si è rinforzata ulteriormente. Rispettiamo l’avversario ma se diamo il massimo e limitiamo gli errori possiamo vincere contro chiunque. Guardo gara dopo gara ed è logico che una vittoria darebbe un segnale importante a noi stessi”.