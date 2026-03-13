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NAPOLI vs LECCE – Partita speciale, per Antonio Conte, contro la squadra della sua città natale in cui ha mosso i primi passi da calciatore

Armando Fico 13 Marzo 2026 0 41 sec read

Domani pomeriggio, Antonio Conte affronterà il Lecce, la squadra della sua città natale, quindi sarà una partita speciale per l’allenatore azzurro, non solo a causa delle sue origini salentine ma anche perchè, proprio a Lecce ha mosso, da giovane, i primi passi da calciatore, per poi approdare alla Juventus, dove ha vestito, pure i panni da tecnico dal 2011 al 2014, vincendo tre scudetti. Per l’occasione, domani, allo stadio Maradona, ci sarà anche una sorpresa per il mister dei partenopei; sono, infatti attesi in città, i parenti e gli amici più stretti di Antonio. Tuttavia la tifoseria giallorossa non lo vede di buon occhio, anzi, lo considera un traditore, visto che andò ad allenare la formazione acerrima nemica, in senso calcistico, dei salentini, ossia il Bari. Di sicuro, dagli spalti del settore ospiti, domani, pioveranno fischi all’indirizzo del tecnico del Napoli .

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