Galeone, Troise, D’Agostino, Saurini, De Maggio, Caputi, Pavarese a Kiss Kiss Napoli

Giovanni Galeone, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Cosa penso del possibile approdo di Federico Chiesa a Napoli? Devo essere sincero, è un calciatore che non mi fa impazzire. Per questo motivo spesso divergo con le opinioni di tanti giornalisti che invece esaltano determinati giocatori. Massimiliano Allegri non sogna né l’Arabia Saudita né l’Inghilterra. Ha già guadagnato tanto, la sua scelta futura non dipenderà certamente solo dai soldi che andrà a guadagnare. Allegri sogna la Nazionale, magari un giorno ci riuscirà. Ma adesso teniamoci stretto Luciano Spalletti perché è un grande e per come la vedo io ad EURO 2024 ha fatto il massimo. Con un altro allenatore probabilmente non avremmo nemmeno superato i gironi”.

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: Si attende solo l’annuncio del rinnovo di Folorunsho, il Napoli ci crede tanto ed anche Conte che lo vuole utilizzare nei due di centrocampo. Conte è convinto che possa diventare un grandissima centrocampista. Settore giovanile? Grava fa di tutto, ha fatto del suo meglio e l’arrivo di Santoro può dargli una grande mano. Il settore giovanile è un qualcosa che ti dà vantaggio tra cinque o sei anni, bisogna avere pazienza”.

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Folorunsho? Conte lo vede come concorrente ed alternativa ad Anguissa per caratteristiche. Hanno la fisicità, la transizione, e quando giochi a due a centrocampo uno dei due deve avere queste caratteristiche. Michael può completarsi con Conte e può consacrarsi nel calcio importante. Sono strafelice per il suo rinnovo e credo che a livello balistico Folorunsho ha qualcosa in più di Anguissa. In alcune partite può anche giocare da trequartista, un po’ alla Nainggolan con Spalletti alla Roma. Michael ha la capacità di essere efficace dalla lunga distanza, ha la personalità di calciare da fuori, ha una grandissima botta”.

Giampaolo Saurini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Settore giovanile? Finalmente il Napoli investirà di più, una società così non può non avere una Primavera importante che giochi nel campionato di Primavera 1. Ci tengo particolarmente a questo discorso, ho fatto sei campionati di Primavera a livelli importanti tra Youth League e campionato a Napoli e mi auguro si possa tornare almeno a quel livello. serve innanzitutto una struttura all’avanguardia dove far crescere i ragazzi. Ho vissuto situazioni in cui genitori portavano via da Napoli i ragazzi perchè altrove venivano curati in una determinata maniera”.