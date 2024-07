Dimaro – Primo faccia a faccia di mercato tra De Laurentiis e Conte nel ritiro in Val di Sole

Nella giornata di ieri c’è stato un primo faccia a faccia tra il mister Conte ed il presidente Aurelio De Laurentiis, per discutere sulle prossime mosse di calciomercato. Appare vicina la partenza di Osimhen alla volta di Parigi, pur se manca, tuttavia, l’accordo tra i due club sulla cifra da corrispondere per il cartellino dell’attaccante nigeriano. Una situazione che impedisce qualsiasi altra operazione in entrata. Dal canto suo. il tecnico di Lecce ha ribadito la sua centralità nelle scelte tecniche da fare; a sentire gli ultimi rumors Conte avrebbe già bocciato cinque calciatori dell’attuale rosa, ovvero Leo Ostigard, Natan, Mario Rui, Juan Jesus e Jesper Lindstrom”. Questi, dovrebbero pertanto, essere ceduti, per sflotire l’organico, oggi troppo numeroso. Prima di trattare nuovi acquisti è il caso di effetturare diverse operazioni in uscita. Giorni caldissimi, quindi e non solo per le temperature, in casa azzurra, con la nuova stagione che è appena iniziata.