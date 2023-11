Verso il derby campano – Garcia, sabato a Salerno, potrebbe adottare il 4/2/3/1

Dopodomani, all’Arechi, alle ore 15, per l’anticipo dell‘undicesima giornata di campionato, andrà in scena il derby campano tra la Salernitana, ultima in classifica ed il Napoli, reduce dalla rimonta col Milan di domenica scorsa. Nella partita contro i rossoneri, Rudi Garcia, per raddrizzare il risultato di 0-2, nel secondo tempo ,si giocò la carta del cambio modulo, passando dal 4/3/3 al 4/2/3/1, con il quale riuscì a rimettere in piedi il match, sfiorando persino la clamorosa vittoria. Memore di quella giusta scelta, il tecnico francese starebbe meditando, per la sfida contro i granata di Pippo Inzaghi, di ripetere il 4//2/3/1 a cui è più legato. Il Napoli dello scudetto non poteva esimersi dal canonico 4/3/3, tuttavia, sembra che quest’anno non stia dando gli stessi risultati, ecco il motivo per cui il mister ha in mente la piccola rivoluzione che vede Zielinski un pò più avanti e Raspadori seconda punta dietro Simeone. Per il momento si tratta soltanto di un’opzione che potrebbe essere presa in considerazione ma la scelta definitiva di Garcia la conosceremo solo qualche ora prima del match