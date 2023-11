IL FISCHIETTO – SALERNITANA vs NAPOLI, dirige Rapuano di Rimini, al Var Valeri

L’arbitro Antonio Rapuano di Rimini è stato designato a dirigere l’anticipo di sabato tra Salernitana e Napoli, valido per l’undicesima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Liberti e Colarossi, il IV uomo: Camplone. e per finire in sala Var agirà il duo Valeri-Longo. Il fischietto romagnolo vanta solo tre precedenti con i partenopei, i quali sotto la sua direzione hanno raccolto due successi e una sconfitta.