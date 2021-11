Italia: stasera gli azzurri di Roberto Mancini a caccia del pass per i Mondiali in Qatar

Penultima gara, del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, questa sera, per gli azzurri di Roberto Mancini, impegnati contro la rivale più accreditata, per il primo posto in classifica, ovvero la Svizzera, che ha gli stessi punti della nostra nazionale. Non a caso, stamane, il quotidiano sportivo più rappresentativo d’Italia, vale adire “Il Coriere dello Sport” titola, in prima pagina : “Andiamo Italia, ci giochiamo il Mondiale, occorre una vittoria”. Come è noto si giocherà nella capitale, all’Olimpico, alle ore 20,45. A sostenere l’Italia ci sarà il tifo dei 52 mila spettatoti presenti sugli spalti, il massimo consentito, secondo le regole del governo che hanno aperto gli stadi al 75% della capienza. La gara con gli elvetici è di fondamentale importanza, malgrado le tante defezioni, l’Italia è obbligata a a guadagnare l’intera posta in palio per mettersi al riparo da brutte sorprese. Ovviamente non sarà una cosa semplicissima, in attacco dopo il forfait di Immobile il ct azzurro ha chiamato Scamacca ma non sarà lui a guidare l’offensiva azzurra, molto probabile che invece sia Andrea Belotti il prescelto. In difesa,, però, peserà moltissimo l’assenza di capitan Chiellini, autentico lottatore della propria area di rigore. Di sicuro, dall’altra parte, la nazionale svizzera non sta meglio di quella azzurra, visto le indisponibilità di numerosi giocatori importanti. Dunque sarà una partita tra due squadre acciaccate che dovranno fare di necessità, virtù.