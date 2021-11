Dazn, nota ufficiale sulla doppia utenza: “Nessun cambio in questa stagione”

Nessun cambio prima del termine della stagione. Dazn, chiarisce la propria posizione dopo le notizie diffuse negli ultimi giorni e attraverso un comunicato ufficiale, specifica che resteranno in essere le condizioni di partenza e gli utenti potranno continuare ad utilizzare l’app di streaming con due dispositivi contemporaneamente: “In riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione, Dazn desidera precisare la sua posizione relativamente all’utilizzo dell’account legato al proprio abbonamento. Nelle “Condizioni di utilizzo”, attualmente in vigore, è chiaramente indicato che “Il servizio Dazn e tutti i contenuti visualizzati attraverso lo stesso, sono ad esclusivo uso personale e non commerciale.Inoltre: la password – per accedere al Servizio Dazn – deve essere mantenuta al sicuro, i codici di accesso non devono essere condivisi con nessuno o essere in altro modo resi accessibili ad altri.”