Napoli: dopo la sosta nuovo tour de force con nove gare infuocate e ravvicinate per chiudere l’anno solare

Dopo questa sosta per le nazionali in cerca del passaporto per i prossimi Mondiali, Il Napoli di Spalletti che, finora sta marciando in modo esemplare, sarà chiamato ad un nuovo tour de force con nove incontri ravvicinati tra serie A ed Europa League, per chiudere l’anno solare. L’auspicio dei tifosi partenopei è quello di vedere confermato, alla pausa natalizia, il primo posto in campionato, il che significherebbe Napoli campione d’inverno ed il primato in Europa League che consentirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale della manifestazione continentale. In ordine cronologico sono le seguenti le partite degli azzurri:

21 novembre: Inter – Napoli

24 novembre Spartak Mosca – Napoli

28 novembre Napoli – Lazio

1 dicembre Sassuolo – Napoli

4 dicembre Napoli – Atalanta

9 dicembre Napoli – Leicester

12 dicembre Napoli -Empoli

19 dicembre Milan – Napoli

22 dicembre Napoli – Spezia

Dunque gli uomini di Spalletti torneranno a giocare ogni tre giorni, per cui è facile prevedere che il tecnico toscano ricorra a continui avvicendamenti, partita dopo partita, nella speranza che non ci siano imprevisti, come altri eventuali infortuni.