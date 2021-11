Dalle ore 15 di oggi parte la vendita dei tagliandi per Napoli vs Lazio del 28novembre

La SSCN ha reso noto che a partire dalle ore 15 di oggi pomeriggio, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita Napoli vs Lazio, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, domenica 28 novembre alle 20,45. Questi i prezzi praticati dal club di De Laurentiis:

Tribuna Posillipo € 80,

Tribuna Nisida € 60

, Tribuna Family Adulto € 15/ € 5 (under 12)

Distinti € 50

Curve anello superiore € 25

Curve anello inferiore € 15.

Non sono previsti, tranne che per il settore Tribuna Family, biglietti a tariffa ridotta.