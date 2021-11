Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Giampiero Galeazzi, aveva 75 anni

Grave lutto nel mondo del giornalismo, infatti è giunta, poco fa, la notizia della morte del famoso giornalista sportivo Giampiero Galeazzi di 75 anni. Storico telecronista sportivo dell’emittente di Stato Rai, veniva scherzosamente Soprannominato ‘bisteccone’ in virtù della sua mole, Galeazzi, fu pure un atleta di grande livello, praticando il canottaggio e per molti anni è stato protagonista voce di telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno visto che, purtroppo non stava bene in salute da qualche tempo. Indimenticabili le sue interviste a Diego Maradona direttamente dagli spogliatoi del San Paolo nel pieno dei festeggiamenti per primo scudetto azzurro. Meravigliosa la scena del gavettone di spumante. La tragica notizia è stata diffusa su Twitter da alcuni colleghi. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la Redazione di PianetAzzurro.