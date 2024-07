Abbonamenti SSCN 24/25 – La prima fase, riservata ai vecchi abbonati, sta andando a gonfie vele, tra la tifoseria traspare un rinnovato entusiasmo

E’ cominciata a ritmi frenetici la campagna abbonamenti alla SSCN, per la stagione 2024/25, realativamente alla prima fase, cioè per coloro che hanno voluto confermre il loro posto allo stadio Maradona. L’arrivo di Antonio Conte ed i primi acquisti del club, ritenuti molto soddisfacenti, hanno creato, tra la tifoseria azzurra, una sorta di euforia che si era totalmente persa per le delusioni dell’ultimo campionato chiuso, ahimè, col decimo posto in classifica. Per ora, il 50% dei vecchi abbonati ha ridato fiducia alla squadra, per cui si contano oltre diecimila tessere e se si pensa che il limite massimo messo dalla società è quello di non superare quota 25mila, è facile prevedere che, prima dell’inizio della stagione si giungerà a questa cifra. Pertanto sino al 9 agosto prossimo si andrà a caccia dei restanti 15mila abbonamenti.