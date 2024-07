Il Calciomercato entra nel vivo – Il PSG non intendere spendere più di 100 mln di euro per Victor Osimhen

Incredibile a dirsi ma è la realtà. Mentre nella passata estate il patron de club parigino era disposto a sborsare fino a 150 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante nigeriano del Napoli, oggi, invece non intende andare oltre i 100 milioni. Dunque, in un solo anno, Osimhen si è svalutato del 33%. Il nuovo ds azzurro e la dirigenza dei transalpini sono strettamente in contatto per giungere ad un accordo che possa soddisfare tutti. De Laurentiis, ad oggi, pretende ancora la cifra della clausola che per l’Europa è di 120 milioni. Intanto, il centravanti è sempre a Dimaro, con i compagni ma non si sta allenando, perchè è imminente la sua partenza, a prescindere. Staremo a vedere cosa succederà da qui a breve, la situazione si dovrà obbligatoriamente sbloccare ed il presidente del club partenopeo, volente o nolente, dovrà perdere qualche decina di milioni per cedere il giocatore che, ricordiamo, ha col Napoli un ingaggio da 10 milioni l’anno , insopportabile per le casse societarie.