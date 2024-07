Biasin e Jacomuzzi a Radio Punto Nuovo

Radio Punto Nuovo – L’Atletico accelera per Kolo Muani, ma l’alternativa è Ramos! Il PSG libera lo slot Osimhen: il Napoli apre allo sconto senza contropartite, la chiusura si avvicina

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, sono ore caldissime per il futuro di Victor Osimhen. Dopo aver salutato Morata, l’Atletico Madrid è pronto ad accelerare per Kolo Muani: l’obiettivo dei Colchoneros è di trovare un accordo con il PSG entro l’inizio della prossima settimana. Un’operazione lampo, nella quale però vanno chiarite diverse voci: la formula dell’affare, le cifre richieste dal Paris e quelle proponibili dall’Atletico. Intanto Kolo Muani ha aperto al trasferimento in Liga e attende notizie dal suo entourage. L’alternativa al francese è proprio il compagno al Paris, Gonçalo Ramos, sul quale Luis Enrique avrebbe meno rimpianti rispetto all’ex Eintracht. Intanto sul binario parallelo viaggia l’operazione PSG-Osimhen: nelle ultime 72 ore i contatti si sono intensificati oltremisura e la trattativa è entrata nel vivo. Fonti vicino alla trattativa assicurano: accordo totale tra il nigeriano e il PSG, il Napoli apre ad un possibile sconto sulla clausola e chiude alle possibili contropartite proposte da Campos. Al netto di imprevisti, Osimhen saluterà Napoli per una cifra di poco superiore ai 100-105 milioni di euro.

Biasin: “Vedremo un Conte diverso al Napoli, ha firmato per vincere lo Scudetto. Lukaku profilo giusto? A Conte interessa solo del proprio giudizio, può tornare quello dell’Inter ad una sola condizione…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero: “Conte si è aggiornato in questo anno lontano dai campi e già l’amichevole di ieri lo dimostra. Il suo calcio è in evoluzione e con il passare delle partite sarà sempre più evidente. Al Napoli mi aspetto un Conte diverso. Antonio torna nel calcio italiano per vincere lo Scudetto subito, non conosce altre opzioni nel suo DNA. Provare a piazzarsi non fa parte del suo animo, anche se dialetticamente sta giocando un po’ a nascondersi. Il Napoli ad oggi è una delle poche squadre che può dare fastidio all’Inter, alla parti di Juve, Milan e Atalanta. Le romane continuo a vederle indietro e il Napoli senza coppe europee può avere un vantaggio tangibile durante la stagione. Lukaku carta giusta? Nonostante l’annata storta alla Roma, i numeri non gli sono mancati. A Conte interessa poco del giudizio altrui, vuole Lukaku perché sa come esaltarlo al meglio. Al Napoli può ritrovare la forma migliore. Ha bisogno di sentirsi centrale, altrimenti si deprime un po’. Se il Napoli lo prenderà in prestito o a titolo definitivo, a Conte interesserà poco: purché venga preso… Lo abbiamo visto a Milano, ai tempi dell’Inter. Poi una società deve essere brava nel non esagerare in certo tipo di scelte, ma ADL è uno scafato. Hermoso? Mi sembra il giocatore perfetto: è svincolato, ha tantissima esperienza e ha soli 29 anni. E’ il profilo ideale per Antonio Conte. L’Inter lo vorrebbe, ma andrà su un profilo più giovane”.

Everton, l’ex oss. Jacomuzzi: “Lukaku può fare ancora la differenza! Non è mai un affare vendere Osimhen… Pugno duro su Kvara e Di Lorenzo, il Napoli ha mandato un segnale a tutti!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Assosservatori ed ex osservatore dell’Everton: “Il mercato del Napoli mi soddisfa. Sta seguendo le linee dettate da Conte dal primo minuto. Ha inserito subito giocatori adatti alla sua mentalità: Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola sono elementi utili, ora servirà sfoltire un po’ la rosa. Troppi galli nel pollaio non fanno bene. Osimhen? Cederlo non è mai un’affare, indifferentemente dalle cifre proposte. Poi quando un giocatore è già via con la testa, allora è inutile trattenerlo. Tanto meglio venderlo e tirare fuori il meglio. Il Napoli ha spesso trattenuto calciatori controvoglia e poi ne ha sofferto tutta la squadra. Lukaku? Può fare ancora la differenza nel nostro campionato, bisogna fidarsi di Conte. Lo conosce molto bene, Romelu è un punto di riferimento per la squadra col suo fisico. Potrebbe fare la fortuna del Napoli, quindi bisogna avere fiducia nel piano di Conte. Lukaku è uno che fa sempre gol, anche nelle sue annate meno felici fa benissimo. Il pugno duro su Di Lorenzo e Kvara? Il Napoli ha voluto mandare un segnale chiaro a tutta la rosa. Prima queste cose creavano un marasma, da quando è arrivato Conte tutti sono stati messi in ordine”.