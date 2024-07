Cucchi, De Maggio, Satin, Piccari, Superbi, Marolda, Graziani, Guerra, Biazzo a Kiss Kiss Napoli

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà una Serie A diversa, con qualche protagonista nuova. Penso al possibile inserimento del Napoli tra le candidate allo scudetto, ma anche la Juventus può rientrare. Tutte le squadre vogliono tornare ad essere competitive e chissà che non nasca un campionato equilibrato e tirato. Ai nastri di partenza tutti stanno cercando di essere competitivi e questo è un buon risultato per la Serie A. Il calcio italiano? Recuperare a livello di nazionale è più complesso, servirebbe un cambiamento di mentalità, il sistema calcio non ha funzionato perchè in Italia abbiamo dimenticato il talento. Nell’Italia del 2006 c’erano calciatori di un certo livello e dopo 18 anni è scomparso il talento. Non abbiamo coltivato il talento ed il confronto con la Spagna è straziante, loro credono alla tecnica ed al talento, cose che nel nostro calcio vengono messe in secondo piano. Bisogna cambiare il modo di insegnare calcio in Italia. Le scuole calcio in Italia sono 7200 ed 8000 sono le scuole pubbliche, siamo certi che stiamo lavorando bene?”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal di oggi: “C’è un nome che intriga molto il mercato, alcuni tifosi sono freddi intorno al nome di Bresciani che ha fatto benissimo al Frosinone. Il calciatore piace moltissimo all’Atalanta, è seguito dalla Lazio ed anche dall’Inter. Manna vuole il calciatore, Conte ha dato il suo ok, ma bisognerebbe prima cedere qualche centrocampista e visto che Gaetano sta facendo bene sarà difficile cedere proprio Gianluca. Lukaku? Bisogna limare qualcosina col Chelsea, ma è stato trovato l’accordo tra il Napoli e il calciatore. Ieri Gaetano ha impressionato Conte, ma chiede maggiore spazio e alla fine del ritiro di Dimaro il calciatore è destinato a lasciare il Napoli. Piace molto al Cagliari ed al Parma, ma registriamo l’inserimento della Lazio perchè lo vuole Baroni. Ostigard? Nei prossimi giorni andrà in Francia, nonostante si fosse parlato del Torino”.

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono a Parigi e negli ultimi giorni si parla spesso di Osimhen al PSG. I giornali parlano di una possibilità e non di una trattativa già chiusa. L’agente di Osimhen a Parigi? E’ normale che stia girando per capire dove portare il suo assistito e Calenda vuol provare a concretizzare col PSG. Todibo al Napoli anni fa? All’epoca c’erano tanti club che lo volevano, c’era la Juventus, il Bayern, il Liverpool ed il Barcellona oltre al Napoli. Il ragazzo scelse il Barcellona. Todibo è un buon giocatore, ha una bella struttura fisica, è rapido, è un giocatore moderno. E’ meglio se gioca al fianco di uno esperto come ha fatto al Nizza con Dante. E’ un giocatore di alto livello”.

Marco Piccari, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Brescianini? Lo vogliono tutti perchè hanno visto dei valori in questo ragazzo che è cresciuto tantissimo con Di Francesco. Può fare il play, si può alzare, può costruire il gioco ed è cresciuto molto anche dal punto di vista tecnico. E’ uno tosto, unisce la qualità nei piedi alla fisicità, è uno che va anche a rompere il gioco. Lui è Soulè sono stati il valore aggiunto del Frosinone. Non mi meraviglia il fatto che Gasperini lo voglia fortemente all’Atalanta”.

Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Brescianini? Noi lo prendemmo quando eravamo in B, era il suo primo anno in una prima squadra dopo il settore giovanile col Milan. E’ un ragazzo di grande serietà e grande predisposizione al lavoro. Si vedeva avesse tutto per fare il calciatore, ha una struttura importante dal punto di vista fisico. Io lo presi per fargli fare la mezz’ala sinistra, noi giocavamo col 4-3-1-2. Ha dei bei volumi di corsa, un’ottima gestione della palla e può giocare nel ruolo di mezz’ala, ma farebbe di meglio se giocasse in un centrocampo a due. Giocare insieme a Lobotka in un centrocampo a due? Marco è molto duttile, il ruolo perfetto è giocare in un centrocampo a due. Io provai a prendere un riscatto dal Milan che non mi fu concesso. Con noi giocò tanto, circa trenta partite, e si ritagliò uno spazio importante. E’ pronto per fare il salto di qualità. è un 2000 e son tanti anni che gioca. E’ un ragazzo molto riservato, ma in campo dimostra di avere un’ottima personalità”.

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ giusto che Gaetano vada altrove per trovare continuità. Spinazzola? Se il fisico sta bene è un calciatore di grandissimo livello, ma il Napoli chiuderà presto con Hermoso che sarebbe un acquisto di qualità. Poi servirà anche un centrocampista e poi arriviamo a Lukaku come sostituto di Osimhen. Conte? Finirà in una prestigiosa cornice a casa mia. Dopo l’ultima stagione il Napoli ha bisogno di ritrovare sorriso e speranza”.

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia in mezzo al campo non mi piace, se fossi in Conte chiederei un sacrificio a De Laurentiis, vale a dire di prendergli Chiesa che puoi prenderlo a prezzo basso. Se lo rispolveri un po’ gli raddoppi la valutazione. Mi fido di Conte che è bravo, lo stimo molto. Lukaku? M’è sempre piaciuto, la Roma senza di lui non sarebbe arrivata sesta. E’ uno che copre la palla, fa salire la squadra, fa a sportellate. Certo non è più il primo Lukaku dell’Inter, ma con Conte può ritrovare entusiasmo e spirito di sacrificio. Lui stima molto Conte e Conte stima molto Lukaku e se viene a Napoli perde anche qualche chiletto. Spinazzola è una scommessa che era giusto fare, ritroverà l’entusiasmo in una squadra nuova ed aveva voglia di cambiare aria. Son convinto che farà bene”.

Federico Guerra, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sembra che Osimhen vada al PSG che ogni anno deve spendere e deve comprare. Il PSG non è una squadra, ma è il paese del Qatar e speriamo che il Napoli venda Osimhen molto caro. A Parigi hanno bisogno di un centravanti come lui se vogliono vincere la Champions League”.

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi sento di dire che ho l’impressione che stia nascendo un grande Napoli che potrà lottare per le primissime posizioni della Serie A. Conte sta puntando molto sulla tenuta fisica perchè vuole partire fortissimo e sparare subito le cartucce per poi essere inseguito. Nelle prime dieci partite ce ne sono solo due difficili. Conte ha fatto la lista dei partenti vedendo le formazioni che ruotano a Dimaro. Il Napoli del secondo tempo di ieri è stato il Napoli dei partenti. I tifosi devono avere fiducia nella squadra e nell’allenatore. ho criticato spesso De Laurentiis, ma il presidente ha dato un segnale importante dando la gestione generale a Conte. Il patron ha dato un colpo di spugna agli errori fatti l’anno scorso ed è ripartito da zero”.