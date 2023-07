LA PARTITA – Napoli-Spal 1-1: Anguissa risponde all’eurogol di Puletto

Finisce in pareggio la seconda amichevole del Napoli a Dimaro Folgarida. Un test caratterizzato e condizionato da un costante acquazzone che ha accompagnato l’intera gara. Primo tempo giocato a ritmo basso, anche per i carichi di preparazione, mentre nella ripresa c’è l’atteso rientro con la maglia scudettata dei più attesi protagonisti dello scorso campionato. Si alza l’intensità di manovra e il Napoli va in bella combinazione prima con Osimhen-Kvara che colpisce la traversa, poi con un colpo delizioso di Raspadori che sfiora il gol. Segna a sorpresa la Spal con un pregevole colpo a sensazione di Puletto che trova un pallonetto da oltre 40 metri. Pareggia subito il Napoli con Anguissa lanciato da Zielinski e da una finta decisiva di Osimhen. Proprio Victor potrebbe segnare il sorpasso quasi al 90esimo ma è abile Alfonso a uscire con tempismo. Gli azzurri lasciano così il Trentino per riprendere la preparazione in Abruzzo con la prima delle amichevoli internazionali che si giocheranno a Castel di Sangro contro l’Hatayspor sabato 29 luglio allo Stadio Teofilo Patini.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu