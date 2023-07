Benevento calcio: i convocati per il ritiro. Presenti anche Letizia, Improta e Schiattarella

Sono 33 i calciatori che saranno a disposizione del mister Andreoletti per il ritiro di Roma. A differenza di quanto si pensava in un primo momento con la squadra sono partiti anche Schiattarella, Improta e Letizia, considerati tra coloro che non rientrano più nei piani societari. Il gruppo si tratterrà al Mancini Park Hotel dal 24 luglio al 12 agosto.

Di seguito la lista ufficiale dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Nunziante, Paleari.

DIFENSORI: Benedetti, Capellini, El Kaouakibi, Letizia, Masciangelo, Pastina, Perlingieri, Rillo, Veltri, Viscardi.

CENTROCAMPISTI: Acampora, Alfieri, Improta, Karic, Kubica, Koutsoupias, Masella, Rossi, Schiattarella, Talia, Tello, Viviani.

ATTACCANTI: Agnello, Bolsius, Carfora, Ciano, Moncini, Sorrentino, Thiam Pape.