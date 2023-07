Napoli, Caprile ha firmato: ufficiale il prestito all’Empoli

Arriva anche l’annuncio ufficiale: Elia Caprile sarà un nuovo giocatore del Napoli a titolo definitivo, e giocherà la prossima stagione in Serie A con la maglia dell’Empoli. Sono stati firmati nella serata di lunedì 24 luglio tutti i contratti per la cessione definitiva dal Bari al club campano e per il passaggio in prestito al club toscano. Sono arrivati anche gli annunci ufficiali dei club.

Il portiere classe 2001 è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo campionato di Serie B con la maglia del Bari, in cui ha aiutato la formazione allenata da Mignani a raggiungere la finale playoff, persa all’ultimo istante contro il Cagliari. Ora per Caprile arriva finalmente una grande sfida in Serie A: prima all’Empoli, poi, in futuro, con la maglia del Napoli. Di seguito, il comunicato dell’Empoli: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile“.

GianlucaDiMarzio.com