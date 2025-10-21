LA PARTITA – PSV-Napoli 6-2, pesante sconfitta in Olanda

Brutta sconfitta per 6-2 del Napoli in Olanda. Nel primo tempo apre le marcature McTominay, poi l’autogol di Buongiorno e il raddoppio con Salbari. Nella ripresa la squadra olandese segna ancora con una doppietta di Man e i gol di Pepi e Driouech, per gli azzurri arriva anche un altro gol di McTominay.

PRIMO TEMPO

Al 10’ pericoloso il PSV con Man che ci prova col mancino, bravo Milinkovic-Savic che spedisce in angolo; proprio da calcio d’angolo altra occasione per gli olandesi con un colpo di testa di Til, il pallone termina poco alto sopra la traversa. Al 31’ passa in vantaggio il Napoli con McTominay che riceve il pallone da Spinazzola e di testa spedisce il pallone in rete. Al 34’ arriva subito il pareggio del PSV con un autogol di Buongiorno. Al 37’ arriva anche il raddoppio della squadra di casa con Salbari che sugli sviluppi di una ripartenza viene servito da Til e a tu per tu con Milinkovic-Savic spedisce il pallone in rete. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54’ arriva anche il terzo gol del PSV con Man, difesa azzurra in difficoltà. Al 65’ conclusione di Shouten, il pallone colpisce il palo. Al 77’ espulso Lucca che dopo aver subito un colpo alla testa, mima il gesto con l’arbitro che però capisce altro ed esibisce il rosso. Al 79’ quarto gol per gli olandesi, ancora una volta con Man con un tiro a giro col sinistro da fuori area. All’85’ accorcia le distanze il Napoli ancora con McTominay di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Subito dopo ancora in gol il PSV con Pepi. All’88’ sesto gol con Driouech. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski (46′ Obispo), Salah-Eddine (84′ Driouech); Junior, Veerman; Man, Saibari (88′ Wanner), Perisic (84′ Pepi); Til (84′ Dest). Allenatore: Bosz.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema (57′ Beukema), Buongiorno, Spinazzola (57′ Gutierrez); Gilmour (57′ Lang); Politano (73′ Neres), Anguissa, De Bruyne (83′ Elmas), McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

Ammoniti: Gasiorowski, Veerman, Spinazzola, Saibari, Driouech. Espulso: Lucca (N) 76′ per proteste.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Reti: McTominay (N) 31′ e 86′, Buongiorno aut. 34′, Saibari (PSV) 39′, Man (PSV) 54′ e 80′, Pepi (PSV) 87′, Driouech (PSV) 89′.

Mariano Potena