LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – La notte fonda dei difensori, il gemello di Mendieta e i calcioni del portiere

Milinkovic-Savic 4.5 – Ora il motivo del suo oneroso acquisto è chiaro: Conte voleva basare sui suoi folcloristici calcioni alla viva il parroco il suo non gioco. Per il resto, non para. Dettagli.
Di Lorenzo 4 – Si nasconde, facendo poco o nulla per dar senso alla sua serata, se non qualche errore di posizionamento e marcatura, a confermare i suoi noti limiti difensivi, che infiniti addusse lutti ai tifosi della Nazionale.
Beukema 3 – Disattenzioni, palloni regalati agli avversari. Un disastro.
(Juan Jesus 4.5 – Entra giusto per fare anche lui qualche disastro dietro.)
Buongiorno 3.5 – Autogol e non solo. Più che altro, Buonanotte. Notte fonda.
Spinazzola 5.5 – Davanti è il migliore, ma qualche volta si dimentica di difendere.
(M. Gutierrez 5 – Entra per far numero nel marasma finale.)
Politano 5 – Non combina nulla, in entrambe le fasi.
(Neres 5 – Si, ok, qualche accelerazione, ma il solito fumo a gara in corso.)
Anguissa 4 – Svogliato, come spesso gli capita. Presenza ectoplasmatica in mezzo al campo.
Gilmour 3.5 – Altra brutta prestazione, in cui si esibisce da mediano di disordine.
(Lang 4.5 – Entra con la voglia di spaccare il mondo, ma fondamentalmente sbaglia tutti i palloni che tocca.)
De Bruyne 4 – A Roma, sponda Lazio, qualche decennio fa, ricorreva la leggenda metropolitana del gemello di Mendieta, apparentemente giunto in biancoceleste al posto del talentuoso ex Valencia. Vuoi vedere che hanno mandato un pezzotto pure a noi???
(Elmas s.v. Temo che a breve potrebbe iniziare ad aver nostalgia di Torino.)
McTominay 5 – Eh no, nemmeno due gol gli permettono di raggiungere la sufficienza, in una partita del genere. Soprattutto se, a parte i due colpi di testa vincenti, non si riesce a far nulla di buono in mezzo al campo.
Lucca 4.5 – La cosa paradossale è che, spalle alla porta, è riuscito pure a giocare qualche pallone. Quando c’è da mettere la qualità, però, emergono tutti i suoi limiti. Per sugellare il suo inquietante inizio di stagione, si fa pure espellere, forse per sfuggire al Ragnarok finale.