LE INTERVISTE – Napoli, Elmas: “Dimostrato che siamo una squadra forte. Il mio ruolo? Non lo so neanch’io”

Raggiunto dai microfoni di Sky dopo la vittoria del Napoli sul Leicester, decisa dalla sua doppietta, Eljif Elmas commenta così la gara di questa sera: “Una notte importante per noi, siamo qualificati. Sono contento per entrambi i gol, ma più del fatto che la squadra vada avanti. Speriamo di fare ancora meglio in futuro”.

Dimostrazione di forza del gruppo.

“Abbiamo fatto un buon lavoro, dimostrando che siamo una vera squadra, con carattere. Siamo tutti pronti per giocare e vincere”.

A Italia-Macedonia del Nord quanto ci farete soffrire?

“Vediamo, non lo so. È una partita difficile sia per l’Italia che per la Macedonia, speriamo finisca bene per entrambe”.

Cosa vi ha detto Spalletti prima della gara?

“Tante cose, che siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Noi siamo usciti oggi, abbiamo fatto quello che ci ha detto, abbiamo vinto la partita e ci siamo qualificati per il prossimo turno”.

Dove ti trovi in attacco?

“Domanda difficile… Non so, provo a fare il meglio dove mi mette il mister. Faccio quello che mi dice lui, cerco di dare sempre quello che posso. Speriamo di fare ancora meglio, ma è una domanda difficile: anche io non so qual è mio ruolo”.

