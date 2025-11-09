NEWS

Conte a un bivio: o cambia il Napoli o pronto a dimettersi, tensione sui nuovi innesti

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025

Antonio Conte non nasconde più il malumore. La stagione del Napoli, fino a questo momento, non lo ha convinto e il tecnico appare deciso. «O si cambierà registro, o si valuteranno le dimissioni». Il mister non lo dice nettamente, ma si comprende bene come il futuro dell’allenatore sia strettamente legato all’atteggiamento della squadra, soprattutto dei nuovi acquisti che, secondo le indiscrezioni raccolte, non sembrerebbero completamente allineati alle sue idee.

La sensazione che arriva dagli ambienti partenopei è chiara: Conte non è disposto a trattare sul suo progetto tattico e sulla disciplina in allenamento. Se i risultati e l’impegno dei giocatori non dovessero migliorare, la rottura potrebbe essere inevitabile. Il Napoli, dal canto suo, resta concentrato sul campo, ma dietro le quinte la tensione cresce. Ogni gara diventa decisiva, e la pressione su società e giocatori aumenta.

Il tecnico, come da sua abitudine, non lascia spazio a interpretazioni: la squadra deve seguirlo, tutti, senza eccezioni. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Napoli riuscirà a ritrovare compattezza o se si aprirà una crisi interna che potrebbe cambiare gli equilibri del club.

Vincenzo Letizia

