Primavera 2, Il Napoli batte il Parma ai rigori e conquista la promozione

Il Napoli Primavera batte in semifinale playoff il Parma ai calci di rigore 4-3, decisiva la parata di Idasiak e il gol di Cataldi. Azzurri in svantaggio nei minuti regolamentari con la rete del Parma firmata da Napoletano, nella ripresa la squadra di Cascione trova il pari con Labriola. Con questa vittoria ai rigori il Napoli viene promosso direttamente in Primavera 1 in quanto l’anno prossimo la competizione avrà 18 squadre e quindi entrambe le finaliste sono direttamente promosse.

Fonte foto: sscnapoli.it