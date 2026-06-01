ALLEGRI – MILAN – La vicenda può andare in Tribunale, braccio di ferro tra le parti per la buonuscita

Max Allegri è di fatto il neo allenatore del Napoli, però, prima di firmare con la società partenopea, dovrà risolvere il rapporto col Milan, benchè sia stato esonerato. Il tecnico livornese pretende dal club rossonero una congrua buonuscita; in parole povere, sia la dirigenza milanista che l’allenatore intendono risolvere al più presto, la questione della rescissione contrattuale, tuttavia questo nodo non si sciogliere visto che ci sono delle resistenze opposte. A irrigidire la posizione di Max Allegri vi è il brutto trattamento, da parte della società gestita da Cardinale, nelle modalità dell’addio. A questo punto, non è da escludere che la faccenda finisca in tribunale. Al momento, il mister dei tanti scudetti non è andato a Milanello per liberare il suo armadietto, i suoi bagagli sono rimasti lì, per cui vi è ancora un legame con Milano che sta diventando difficile da sbrogliare. Stando così la situazione, il Napoli non può ancora dare l’annuncio ufficiale di Allegri sulla panchina azzurra, il che non piace affatto a De Lurentiis, costretto ad attendere.