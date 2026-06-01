Conte e De Laurentiis a Ischia: vacanza insieme nonostante l’addio al Napoli

L’addio professionale al Napoli è già il passato, ma il legame personale resta saldo, sotto il sole del golfo. Per il ponte del 2 giugno, la sorpresa più grande arriva dalle banchine di Ischia: il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e l’oramai ex suo allenatore Antonio Conte sono sbarcati ieri sull’isola verde per concedersi qualche giorno di assoluto relax.

I due hanno scelto come base lo storico albergo “Regina Isabella” a Lacco Ameno. La struttura, fondata da Angelo Rizzoli e da sempre meta del jet set internazionale – che in queste ore ospita anche Michelle Hunziker insieme al compagno Giulio Berruti –, fa da cornice a una reunion che scaccia via ogni ombra di freddezza dopo la conclusione anticipata del loro rapporto lavorativo.

Nessun rancore, dunque, ma ottimi rapporti calcati da un programma che prevede per oggi una lunga escursione in mare. I due sono attesi a bordo di un motoscafo per un giro panoramico attorno all’isola. Inutile dire che la presenza del patron e dell’ex tecnico non è passata inosservata: tra residenti, turisti e i tantissimi tifosi del Napoli presenti a Ischia per le festività, è già scattata la caccia al selfie, a testimonianza di una stima che il campo ha interrotto, ma che il mare di Ischia sembra voler preservare.