Rudi Garcia punterà tutto sul talento georgiano Kvatskhelia al quale chiederà di diventare il trascinatore della squadra

Come ricorderete la Lega di Serie A ha eletto il talento georgiano del Napoli Kwicha Kvaratskhelia quale miglior giocatore del nostro campionato: il numero 77, immediatamente, si è calato nella massima serie italiana con uno straordinario impatto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Da emerito semisconosciuto è assurto a star di levatura mondiale. Nel suo primo anno in Italia è arrivato lo Scudetto con il Napoli che gli ha provocato grosse emozioni. Il georgiano ha stupito tutti, suscitando l’attenzione di grandi club europei ma resterà a Napoli pure nella prossima stagione in cui sarà allenato del neo tecnico azzurro Rudi Garcia, il quale punterà le sue carte, per confermare il Napoli ai livelli di quest’anno, sull’esterno sinistro. idolo della Georgia. Kvaratskhelia, sicuramente, sarà la stella della prossima stagione, specialmente in caso di partenza di Osimhen. All’allenatore francese, infatti, piacciono tanto i giocatori dalle grandi doti tecniche che possono fare la differenza nei momenti difficili. Quindi Garcia chiederà al calciatore di fare un ulteriore salto di qualità, diventando il vero trascinatore della formazione partenopea che si presenterà ai nastri di partenza dell’annata 23/24 come la compagine da battere.