Napoli, il papà di Lang rivela: “Noa non vede l’ora di tornare”

Dopo una convivenza con Antonio Conte non proprio idilliaca e il prestito al Galatasaray, Noa Lang è pronto a riprendersi il Napoli. In un’intervista a De Telegraaf, papà Jeffrey ha rivelato i piani dell’olandese dopo il Mondiale: “Noa non vede l’ora, vuole avere successo a Napoli. Alla fine bisogna far parlare i piedi, quindi spetta a lui dimostrarlo”. Al suo rientro in Italia, il classe ’99 dovrebbe trovare in panchina Massimiliano Allegri, un’occasione per ripartire da zero e rilanciarsi definitivamente.

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