La Fiamma Olimpica arriva in Italia: al Quirinale il simbolico avvio verso Milano Cortina 2026

Vincenzo Letizia 4 Dicembre 2025 0 40 sec read

La giornata di oggi segna un passaggio storico per lo sport italiano: la Fiamma Olimpica è ufficialmente arrivata sul suolo nazionale, confermando l’ingresso nella fase calda dell’avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Dopo la tradizionale cerimonia di accensione ad Atene, la torcia farà il suo ingresso a Roma nel tardo pomeriggio, portando con sé un forte valore simbolico e identitario. Alle ore 18:00 è previsto il momento più atteso: la Fiamma sarà accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, in un incontro che rappresenta l’avvio ufficiale del countdown verso i Giochi. L’arrivo della torcia non è soltanto un rito, ma il preludio a un percorso che coinvolgerà il Paese intero, pronto a vivere un’edizione olimpica e paralimpica che promette di lasciare un segno indelebile nella storia dello sport italiano e internazionale.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

