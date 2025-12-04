La Fiamma Olimpica arriva in Italia: al Quirinale il simbolico avvio verso Milano Cortina 2026

La giornata di oggi segna un passaggio storico per lo sport italiano: la Fiamma Olimpica è ufficialmente arrivata sul suolo nazionale, confermando l’ingresso nella fase calda dell’avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Dopo la tradizionale cerimonia di accensione ad Atene, la torcia farà il suo ingresso a Roma nel tardo pomeriggio, portando con sé un forte valore simbolico e identitario. Alle ore 18:00 è previsto il momento più atteso: la Fiamma sarà accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, in un incontro che rappresenta l’avvio ufficiale del countdown verso i Giochi. L’arrivo della torcia non è soltanto un rito, ma il preludio a un percorso che coinvolgerà il Paese intero, pronto a vivere un’edizione olimpica e paralimpica che promette di lasciare un segno indelebile nella storia dello sport italiano e internazionale.