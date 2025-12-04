NEWS

Infortunio Lobotka, nuovo allarme in casa Napoli: preparazione da rivedere e troppi stop

Vincenzo Letizia 4 Dicembre 2025

Nuovo stop per Stanislav Lobotka e nuova emergenza per il Napoli, a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus. La diagnosi arrivata nelle ultime ore riaccende un tema che ormai non può più essere ignorato: i troppi infortuni stanno minando continuità, rendimento e serenità dell’intero gruppo. «Caro mister, qui o si deve rivedere qualcosa nella preparazione alle gare oppure occorre immediatamente un esorcista. Non so cosa, ma si faccia subito qualcosa perché non è più possibile andare avanti così». È uno sfogo di un tifoso sulla fanpage di PianetAzzurro che fotografa perfettamente il momento, tra incredulità e frustrazione.

Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Lobotka: al 99% salterà la sfida contro la Juve

Come comunicato ufficialmente dal club azzurro: “Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

In casa Napoli la situazione fisica è diventata un rebus quotidiano, quasi una maledizione. E come recita il detto latino, “Repetita non iuvant”: ciò che continua a ripetersi non aiuta, anzi peggiora il quadro. Servono analisi profonde su carichi di lavoro, prevenzione e gestione degli stop, perché la squadra non può permettersi di perdere pezzi fondamentali ogni settimana.

Lobotka è solo l’ultimo capitolo di una serie troppo lunga. Ora è tempo di intervenire davvero, prima che i problemi fisici diventino una costante irreversibile.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

