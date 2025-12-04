NEWS

Murale di Maradona chiuso al pubblico dall’8 dicembre: “L’area resterà inaccessibile”

Vincenzo Letizia 4 Dicembre 2025 0 1 min read

A partire dall’8 dicembre 2025 il murale che rende omaggio a Diego Armando Maradona presso Largo Maradona, a Napoli, non sarà più accessibile né ai cittadini né ai turisti. Lo ha annunciato oggi, con un comunicato ufficiale, Bostik (alias Antonio Esposito), figura di riferimento per l’area.

La causa: sigilli a unità mobili e fallimento della riqualificazione

La decisione nasce da un provvedimento della Polizia U.O. Avvocata: lo scorso 14 ottobre sono stati apposti sigilli a due unità mobili con licenza ambulante situate nel Largo Maradona.

Nonostante un incontro del 20 ottobre con rappresentanti del Comune — che includeva il Direttore Generale, l’Assessore competente e funzionari del SUAP e Urbanistica — per trovare una soluzione e convertire le licenze in postazioni fisse, non c’è stato alcun passo avanti concreto.

In segno di protesta — fanno sapere gli organizzatori privati — “fino a quando non saranno garantite le condizioni per riprendere le attività”, l’intera area resterà chiusa al pubblico.

Reazioni e clima di delusione

La chiusura del murale dedicato a Maradona — simbolo riconosciuto del rapporto tra la città e la figura del campione argentino — ha suscitato sorpresa e amarezza tra tifosi, turisti e appassionati di cultura urbana. Molti temono che la perdita di un luogo così iconico rappresenti un danno non solo estetico, ma anche di memoria collettiva.

Che cosa succede adesso

Al momento non sono state annunciate date per una possibile riapertura né un piano concreto di riqualificazione che garantisca la riapertura dell’area. Fino a nuove comunicazioni, il murale — e l’intero Largo Maradona — restano inaccessibili.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

