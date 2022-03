Seconda semifinale di Coppa Italia – La Juve vince a Firenze per 1-0 grazie ad un autogol

Anche la seconda semifinale di Coppa Italia è andata in archivio; ieri, infatti si sono affrontate al Franchi, i viola di Italiano ed i bianconeri di Allegri. Un match assai equilibrato in cui la Fiorentina ha fatto qualcosina in più ma il risultato si stava oramai indirizzando verso un altro 0-0 come nel derby di Milano dell’altra semifinale. Poi la dea bendata ha girato le spalle ai gigliati che, in virtù di un autogol di Venuti, sul tramonto del match, hanno addirittura perso, dando un vantaggio non da poco agli ospiti che nel ritorno, allo Stadium, tra poco più di un mese, saranno avvantaggiatissimi per guadagnare la finalissima della manifestazione tricolore contro una delle due milanesi. Inutile dire che il centravanti ex viola Vlahovic, peraltro ben contenuto dai difensori fiorentini, per tutta la gara, ha dovuto subire i fischi del suo vecchio pubblico che non ha mai gradito il suo voltafaccia.