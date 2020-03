Si fa avanti l’ipotesi conferma di Gattuso

Ipotesi conferma di Gattuso. Dopo il lavoro soddisfacente di Rino Gattuso sulla panchina azzurra, ci si interroga su quale sarà il suo futuro dal momento che il contratto scadrà a giugno. L’allenatore calabrese sembra aver trovato la chiave per guarire questa squadra, ragion per cui non è da scartare una sua permanenza all’ombra del Vesuvio. Infatti le ultime indiscrezioni a riguardo rivelano un incontro imminente con il patron del club partenopeo per definirne la conferma del tecnico ex Milan anche per la prossima stagione. Sarebbe un giusto premio per Ringhio che è il vero artefice della rinascita del Napoli: da quando siede sulla panchina la squadra ha finalmente ritrovato gioco, punti, morale e sorrisi. Il che non è poco e malgrado nel contratto vi sia una clausola che ipotizza la riconferma solo in caso di qualificazione alla prossima Champions, il rinnovo potrebbe avvenire ugualmente. Del resto vista la situazione di classifica molto migliorata la continuità in Europa non dovrebbe rappresentare un problema, anche se potrebbe essere solo Europa League.

