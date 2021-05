Gli interventi di Furio Valcareggi, Beppe Accardi e Michele Pazienza a a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, agente.

“Commisso? Sono d’accordissimo con il suo sfogo. Vlahovic nel mirino del Napoli? Di tutta l’Europa, del mondo. Che atmosfera troverà il Napoli a Firenze? A Firenze ora si bolle ma senza pubblico ci sarà il silenzio che favorirà il Napoli. I calciatori ora sono meno aggressivi, sono salvi. Se il Napoli giocherà da Napoli andrà bene. La Fiorentina non sarà attentissima, la partita però sarà difficile. Se la Fiorentina gioca bene farà un’ottima gara ma il Napoli è più forte. Gattuso su queste cose è un maestro. Anche se Commisso l’avesse preso non lo direbbe. Fossi in lui io resterei a fare la Champions League a Napoli. Saremmo contenti di Gattuso se vincesse”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, agente.

“Sono a cena con Pazienza, come allenatore somiglia molto a Mazzarri. Allegri al Napoli? Matrimonio giusto, credo che per lui possa essere una scelta giusta. Al momento è un’utopia ma può essere una grande cosa”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Michele Pazienza, allenatore.

“Cerignola? Va molto bene, siamo partiti con ambizioni non altissime e siamo andati pure oltre. Mi sento più Mazzarri rispetto a Gattuso? Sì, Mazzarri l’ho avuto come allenatore e mi ha lasciato qualcosa. Gattuso è stato solo avversario, ho potuto rubargli poco. Resto al Cerignola? Sinceramente non lo so, abbiamo in programma un incontro per parlare del programma e delle ambizioni. Devo capire se è giusto per il mio percorso. De Laurentiis sa che sono allenatore? Lui sa sempre tutto, non c’è bisogno che io glielo dica. Fiorentina-Napoli? Non è una gara complicata ma delicata. La Fiorentina è molto meno motivata ma molto più libera”.