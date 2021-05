IL FISCHIETTO. Fiorentina vs Napoli affidata all’arbitro Abisso di Palermo

Il lunch match di domenica 16 maggio, valido per la penultima giornata di campionato, Fiorentina vs Napoli, sarà diretto dall’arbitro Abisso di Palermo. Con lui gli assistenti di linea Tegoni e Mondin, il quarto uomo Sacchi e per finire gli incaricati al Var Chiffi e Costanzo. Per la cronaca si registrano solo quattro precedenti degli azzurri, in A, con il fischietto siciliano: in tutte le partite da lui dirette il Napoli ha sempre vinto. Di seguito il dettaglio:

Napoli-Cagliari 3-0, 1 ottobre 2017

Napoli-Verona 2-0, 6 gennaio 2018

Genoa-Napoli 1-2, 10 novembre 2018

Napoli-Benevento 2-0, 28 febbraio 2021