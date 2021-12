LA PARTITA – Napoli-Atalanta 2-3, gli azzurri perdono al Maradona

Il Napoli perde al Maradona contro l’Atalanta 3-2. Nel primo tenpo apre le marcature con Malinovskyi, ma gli azzurri rispondono con Zielinski. Nella ripresa va a segno Mertens, poi l’Atalanta pareggia con Demiral e poi torna in vantaggio con Freuler.

PRIMO TEMPO

Al 7′ passa in vantaggio l’Atalanta con Malinovskyi, che servito da Zapata, spedisce il pallone in rete dal limite dell’area. Al 12′ grande occasione per il Napoli con Mario Rui serve un gran pallone per Lozano che però a porta vuota non riesce a controllare il pallone che termina fuori. Al 23′ Pessina viene servito da Zapata ed effettua la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Al 40′ arriva il pareggio degli azzurri con Zielinski che in area prova il tiro, Musso respinge, ma il polacco ci prova di nuovo e insacca. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 47′ passa in vantaggio il Napoli: Malcui serve un gran pallone a Mertens che dalla metà campo si invola verso l’area e a tu per tu con Musso va a segno. Ci prova l’Atalanta con Zapata che effettua un colpo di testa e il pallone colpisce il palo. Al 65′ pareggia l’Atalanta con Demiral servito da Toloi. Al 73′ passa in vantaggio di nuovo l’Atalanta con Freuler.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit (84′ Politano), Lobotka (55′ Demme), Zielinski, Mario Rui; Lozano (67′ Petagna), Mertens (67′ Ounas), Elmas. A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Politano, Ounas, Ghoulam, Petagna, Manè Balla Moussa. All. Spalletti

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta (46′ Hateboer), De Roon, Freuler, Maehle (82′ Djimsiti); Pessina (56′ Ilicic); Malinovskyi (73′ Pasalic), Zapata (82′ Muriel). A disposizione: Hateboer, Ilicic, Koopmeiners, Miranchuk, Muriel, Pasalic, Pezzella, Piccoli, Rossi, Scalvini, Sportiello. All. Gasperini

Ammoniti: Malinovskyi (A), Rrahmani (N), Malcuit (N), Pasalic (A), Djimsiti (A)

Reti: 7′ Malinovskyi (A), 40′ Zielinski (N), 47′ Mertens (N), 66′ Demiral (A), 71′ Freuler (A)

Mariano Potena