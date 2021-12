NAPOLI-ATALANTA, LE PAGELLE: LOBOTKA REGNA, SORPRESA MALCUIT. MALE PETAGNA

OSPINA 6: Compie un paio di interventi che tengono a galla la squadra. Forse troppo precipitoso nell’uscita che porta al gol del pareggio atalantino.

JUAN JESUS 6: Partita senza grosse sbavature, sebbene risulti sempre troppo impreciso in fase di impostazione. Qualche buon intervento, intervallato da qualche piccola sbavatura.

RRAHMANI 5,5: Soffre stasera la fisicità straripante di Zapata. Non legge bene il movimento del colombiano in occasione del primo vantaggio bergamasco.

DI LORENZO 6: Anche schierato come terzo centrale di difesa, offre il suo importante contributo. Notevole, considerando che le sta giocando praticamente tutte.

MALCUIT 6,5: Molto meglio in fase offensiva, dove confeziona l’azione che ha portato il Napoli al pareggio e al gol di Mertens. Troppo irruento e disattento, però, quando si tratta di difendere. (POLITANO 6: Entra bene nel finale di gara, un paio delle sue accelerazioni creano pericolo nella retroguardia bergamasca.

MARIO RUI 6: Uno degli ultimi a mollare. Si trova sul destro, nel finale, l’occasione ghiotta per pareggiare. Gioca molti palloni come interno di centrocampo, anche con discreta qualità e precisione.

LOBOTKA 7: Si è preso letteralmente il centrocampo azzurro, il regista slovacco: nel primo tempo subisce una enormità di falli durissimi da parte degli atalantini, per nulla sanzionati dal direttore di gara. Con la sua uscita dal campo, è calato anche il Napoli (DEMME 5: Ancora lontanissimo da una condizione fisica accettabile)

ELMAS 5,5: Dà sempre la sensazione di poter fare qualcosa di grande

ZIELINSKI 6,5: Pesca l’ennesimo jolly, 5 gol in campionato. Cala vistosamente nella ripresa.

MERTENS 7: Il regista offensivo di questo Napoli, non solo per l’ennesimo gol, ma anche e soprattutto per giocate deliziose. (OUNAS 5,5: Prova ad incidere grazie alle sue accelerazioni, ma con scarsa fortuna)

LOZANO 6: Da una sua azione insistita e caparbia sull’out di dx nasce l’azione del gol del pareggio. Cala anche lui nel secondo tempo (PETAGNA 4,5: Spiace, ma se al 93′ hai la palla del 3a3 e la sparacchi alto. Non incide.)