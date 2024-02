ANTEPRIMA PARTITA SASSUOLO vs NAPOLI – Vigilia di campionato per gli azzurri che hanno l’ultima occasione per sperare ancora

Vigilia di campionato per il Napoli targato Calzona; dopo il deludente pari di Cagliari, domani, nel tardo pomeriggio, i partenopei saranno di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare, nel recupero della 21esima giornata, il Sassuolo, in crisi profonda ed in piena bagarre retrocessione. Probabilmente, contro i neroverdi, che avranno in panchina Bigica, promosso temporaneamente dalle giovanili, gli azzurri hanno l’ultima occasione per sperare ancora, ovviamente solo vincendo. Il neo tecnico tenterà di ottenere il primo successo sulla panchina del Napoli da primo attore. L’occasione sembra propizia visto che gli emiliani non rappresentano, sulla carta, un ostacolo difficile. Il Sassuolo è fermo a quota 20 punti., gli stessi di Cagliari e Verona. Tuttavia, mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso, sarà certamente una partita molto delicata per tutte e due le compagini, alla ricerca di un’identità perduta. Tra i padroni di casa mancherà nuovamente il giocatore più rappresentativo, parliamo naturalmente di Domenico Berardi, indisponibile. I neroverdi hanno racimolato un solo punto nelle ultime sei gare di campionato, quindi essendo con l’acqua alla gola, non possono permettersi altri passi falsi. Dal canto loro, i partenopei, anch’essi in crisi di risultati, devono riscattarsi, onde evitare altre delusioni ai propri tifosi, a prescindere. Per quanto riguarda la formazione, Calzona farà dei cambi rispetto a domenica, Juan Jesus, siederà in panchina, mentre Di Lorenzo rientrerà dopo la squalifica. Nel pacchetto arretrato ballottaggio tra Ostigard e Natan e Olivera e Mario Rui. In avanti Raspadori, in seguito alla buona prova con i sardi, forse, sarà riconfermato sulla fascia destra. In casa Sassuolo, come anticipato, Bigica non avrà Berardi e neanche Mattia Viti, mentre sono da vagliare le condizioni di Martin Erlic. In dubbio pure Kumbulla, reduce da un lungo infortunio. Pertanto vediamo le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Raspadori, ( Politano)Osimhen, Kvaratskhelia.

Veniamo ai numeri della sfida didomani: non sono tantissimi i precdenti tra Sassuolo e Napoli; azzurri e neroverdi si sono affrontati, in passato in due competizioni, ovvero serie A e Coppa Italia, per complessivi 22 incontri. Il bilancio vede i campani in vantaggio con 13 successi contro solo due degli emiliani. Sette i risultati nulli, per un totale 45 gol fatti e 19 gol subiti. Per la cronaca, nella gara di andata, giocata al Maradona, alla secionda giornata, la squadra, allora allenata da Garcia si impose per 2 a 0. L’ultima sfida in Emilia risale a più di un anno fa; in quell’occasione il Napoli di Spalletti vinse per 2 a 0, incamminanmdosi verso il terzo tricolore della storia del club azzurro.