Monday Night serie A, 26esimo turno – Successi per Roma e Fiorentina, profumo d’Europa che conta per i giallorossi

Con gli ultimi due posticipi del Monday Night di massima serie, si è concluso il 26esimo turno di campionato, questi i risultati delle due gare:

Roma – Torino 3-2

Fiorentina – Lazio 2-1

Il tecnico dei giallorossi De Rossi, ha ottenuto la sesta vittoria in otto partite, un vero record che nessuno si aspettava. Ora la Roma sente profumo d’Europa che conta, avendo solo quattro punti di distacco dal quarto posto occupato dal sorprendente Bologna. E’ caduta invece, al Franchi, la Lazio, rimontata dopo il vantaggio di Luis Alberto, dalla Viola che supera proprio i biancocelestri di Sarri, raggiungendo quota 41, con la settima posizione in classifica. Intanto domani si recuperano le gare non disputate per la final four di Supercoppa. In campo, alle 18, Sassuolo e Napoli e alle 20,45 Inter e Atalanta.