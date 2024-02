Apoteosi Benevento: 4 reti al Sorrento e una magia di Ciciretti regalano una notte da sogno

Il Benevento viaggia a vele spiegate verso le zone alte della classifica. Gli ultimi risultati delle rivali hanno agevolato la marcia degli uomini di Auteri che, con una vittoria nel derby contro il Sorrento, potrebbero ritrovarsi solitari al secondo posto. Ma andiamo per gradi perché i match si giocano sul campo.

Nella Strega nessun problema di formazione tranne Meccariello, ormai sulla strada del recupero, e Karic. In virtù di tutto ciò il tecnico Auteri si affida al seguente undici: Paleari in porta; difesa con Berra, Capellini e Pastina. Quartetto di centrocampo formato da Improta, Pinato, Nardi e Masciangelo. Tridente offensivo con Ciano, Lanini e Starita. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Rillo, Viscardi, Terranova, Kubica, Agazzi, Talia, Simonetti, Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta.

Gli ospiti devono fare a meno di Palella, Chiricallo e Kolaj oltre agli squalificati Fusco, Blondett e Martignago. Questa la formazione che mister Maiuri oppone al Benevento: Del Sorbo in porta; Todisco, Morichelli, Di Somma e Colombini in difesa. A centrocampo Vitiello, De Francesco, Cuccurullo. In attacco Vitale, Ravasio e La Monica. A disposizione: Albertazzi, D’Aniello, Riccardi, Amendola, Ilardi, Bonavolontà, Messori, Scala, Badje, Petrone, Capasso

Arbitra il signor Caldera di Como. Gara valida per la 29^ giornata del campionato di serie C, girone C.

La gara

Al 3′ nel Benevento viene ammonito Pastina. La Strega si rende pericolosa al 6′ con Pinato. Il centrocampista va ad impattare un cross di Ciciretti nell’ area piccola, ma la sfera termina alta sulla traversa. Ancora Benevento pericoloso con un filtrante di Ciciretti al 20′, bravo a servire Improta tra le linee, il quale impegna Del Sorbo da posizione defilata. Giallo per La Monica del Sorrento, che al 23′ ferma Nardi. Difficile trovare varchi. Buona la fase di non possesso del Sorrento che va vicino al gol con Vitale che colpisce il palo al 42′: tiro a giro dal limite dell’ area, ma Paleari si salva con un bell’ intervento e l’ aiuto del montante. Si chiude la prima frazione dopo due minuti di recupero.

Nella ripresa escono Masciangelo e Starita ed entrano Simonetti e Ciano. Berra chiude su Ravasio una pericolosa ripartenza degli ospiti al 47′. Vantaggio del Benevento con Ciano al 50′, bravo a spingere in rete un bel pallone di Improta nonostante un primo intervento del portiere. Bel tiro di Ciciretti che al 57′ lascia partire un sinistro che sfiora il palo di pochissimo.

Sono le prove per l’eurogol che arriva al 62′: Ciciretti lascia partire una parabola che termina la sua corsa all’ incrocio dei pali. Tutti in piedi ad applaudire. Due a zero per la Strega. Nel Sorrento esce Morichelli al 66′ ed entra Badje. Nuovo cambio nel Benevento che sostituisce Lanini con Bolsius e Pastina con Terranova al 70′.

Il Sorrento attinge ancora dalla panchina e sostituisce La Monica con Scala al 75′. Arriva il tris di Don Bolsius che all’ 80′ salta il suo diretto avversario e con un rasoterra a fil di palo lascia di stucco il portiere Del Sorbo. Si scaldano gli animi e all’ 82′ viene ammonito Vitiello del Sorrento.

Altri cambi negli ospiti che sostituiscono Cuccurullo, Vitale e Vitiello con Messori, Buonavolontà e Capasso all’ 84′. Anche il Benevento cambia Pinato con Talia all’ 85′. L’ arbitro concede quattro minuti di recupero e arriva ail quarto gol di Simonelli, servito da Talia, che supera sul primo palo il portiere Del Sorbo. Per la Strega una serata da sogno e il secondo posto solitario.