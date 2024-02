“Cavani colpito da magia nera”, clamoroso in Argentina: “Pregate per lui”

L’avventura di Edinson Cavani al Boca Juniors si è dimostrata fino ad ora povera di gol, in maniera inaspettata il Matador sta deludendo le grandi premesse che c’erano su di lui. In Argentina cominciano ad interrogarsi su cosa stia accadendo all’uruguiano. A tal proposito il noto quotidiano sportivo Olè ha interpellato l’astrologo calcistico Giorgio Armas, che si è espresso così sul momento negativo dell’ex attaccante del Napoli. “Ha la magia nera. Ha un bell’aspetto, gli abbiamo fatto un ottimo esordio astrologico, è impossibile che non faccia gol. Ecco perché penso che sia un lavoro che hanno fatto su di lui”.

“In energia siamo molto bassi. Con il Lanús è stato pazzesco. Spero che nel superclásico le cose si vedano e giocheremo una partita decente. Ho bisogno che la gente eserciti la forza per sollevarla perché è molto forte quello che succede. Non so cosa sia. La gente deve aiutarmi. Dobbiamo unirci e smettere di fare ca..ate. Noi non dobbiamo criticare, dobbiamo unirci”, ha aggiunto Armas.

“Ho iniziato, ho aperto il portale per il rituale di Cavani. Ora tocca a voi: mi manca solo che prendiate la foto di Cavani e per favore. Con la mano sinistra prendete una candela nera e con la mano destra la foto di Cavani, una qualsiasi immagine di Cavani. Bisogna visualizzare positivamente, chiedere i gol, visualizzare le partite, le date, i gol. Chiedendo sempre a Dio. Pregate. Chiedete“, è il singolare appello ai tifosi del Boca dell’astrologo.

