Petrachi: “Mi piacerebbe ripartire da Napoli. Conte? Ho una sensazione”

In tanti, pur stimando Meluso, invitano da tempo Aurelio De Laurentiis a ingaggiare un Direttore Sportivo di esperienza. Tra i nomi accostati al Napoli c’è anche quello di Gianluca Petrachi. L’ex dirigente del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play: “La piazza di Napoli è importantissima. Quello che si è creato nelle ultime stagioni è stato straordinario: ha sempre viaggiato a ritmi altissimi sia in Italia che in Europa. Mi piacerebbe ripartire da lì ma chiaramente non dipende dal sottoscritto, ma dalle intenzioni della società e dal presidente”.

Gianluca Petrachi ha poi aggiunto: “De Laurentiis deve fare il presidente e al tempo stesso deve delegare e permettere al suo direttore di lavorare, funziona così anche in qualsiasi altra azienda. Sono convinto che Aurelio sia un visionario, ma allo stesso un uomo intelligente. Non è un caso che abbia ammesso che in questa stagione sono stati commessi degli errori”.

Su Osimhen: “A Napoli si è creato la sua comfort zone perché è amato dai tifosi e dalla società. Quando sono arrivato alla Roma era già quasi chiusa la cessione di Dzeko all’Inter, ma io gli spiegai l’importanza che avrebbe avuto nel mio progetto e pareggiai l’offerta economica proposta dai nerazzurri. Alla fine rimase molto volentieri e fece un ottimo campionato quell’anno”.

Infine su Antonio Conte: “Antonio è una persona molto ambiziosa e prima di scegliere la sua prossima meta analizzerà ogni minimo dettaglio. Secondo me tornerà in Premier, è il campionato in cui si può esprimere totalmente perché in Italia c’è poco calcio e troppo salotto”.

