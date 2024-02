SASSUOLO vs NAPOLI – Calzona invita i suoi a dare il massimo, stasera contro i neroverdi, per cercare di riscattare le delusioni di questa stagione

Queesta sera, alle 18, il Napoli di Calzona, ancora all’asciutto di vittorie, sarà impegnato, nel recupero della 21esima giornata, contro i neroverdi emiliani, ancora più in crisi di identità degli azzurri, al punto tale da essere stati trascinati nelle sabbie mobili della lotta salvezza. Il nuovo tecnico, dopo il pari, incredibile, di Cagliari. ha parlato con i suoi giocatori e ha spronato la squadra a dare il maassimo, tirando fuori tutte le energie e gli stimoli per vincere questa gara, forse ultimo treno utile per il rilancio, al fine di riscattare le brutte delusioni patite dai tifosi partenopei, in questa assurda stagione. In parole povere il ct della nazionale della Slovacchia ha puntato sull’orgoglio dei calciatori, pretendendo, in particolare da coloro che sono i punti cardini, più personalità e più fame di successi. Questo Napoli, neanche con Calzona, finora, ha ritrovato la sua vecchia identità e rischia finire il torneo a centroclassifica, di uscire dalla Champions e chiudere, così l’annata in un totale fallimento. Ma l’ex vice di Sarri che conosce benissimo gli azzurri non ci sta ed ha messo sotto torchio tutti, sperando di trovare una reazione rabbiosa, in campo, al Mapei Stadium, nel recupero odierno. Secondo l’allenatore, il Napoli sta attraversando un periodo di buona condizione fisica, il proiblema è soltanto di natura psicologica, quindi manca quella serenità necessaria per giocare come sa fare. Impossibile che, all’improvviso, giocatori che hanno vinto lo scudetto siano diventati dei brocchi. Mah staremo a vedere cosa succederà tra poche ore.