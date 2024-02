Formazione anti Sassuolo – Due ballottaggi in difesa e a centrocampo per il match di questo tardo pomeriggio al Mapei Stadium

Dopo tre giorni dall’increbile pareggio di Cagliari, gli azzurri tornano a giocare in campionato; questo tardo pomeriggio, infatti, il Napoli, in chiave recupero della giornata numero 21, affronta il Sassuolo, bisognoso di punti salvezza. Franesco Calzona, reduce da due pareggi, tra Champions e serie A, intende vincere la sua prima gara nelle vesti di allenatore partenopeo e, per farlo, dovrà schierare la migliore formazione poossibile. Il compito del terzo tecnico azzurro è quello di portare il Napoli verso quelle zone più adatte ad una squadra di rango e, contro gli emiliani , capita, forse, l’ultima occasioine per un poiazzamento europeo. Qualora arrivasse, come tutti i tifosi partenopei si augurano, la vittoria, la compagine partenopea potrebbe avere quantomeno la speranza di potersi qualificare nelle prime quattro o cinque della classifica, ranking UEFA permettendo. ma per riuscire nell’impresa perché di impresa si tratterebbe, occorre infilare un filotto di almeno tre successsi consecutivi, cosa mai accaduta quest’anno. Il match di recupero di oggi, quindi, sarà decisivo per il futuro. Calzona ha ancora dei dubbi da sciogliere in difesa e a centrocampo. Al momento sembrano in ballottagggio per una maglia Ostigard e Natan, davanti a Meret e Zielinski e Traorè per la zona mediana, al fianco di Anguissa e Lobotka. In attacco, oltre agli inamovuibili Kvaratskhelia e Osimhen, dovrebbe riprendersi il posto da titolarte Matteo Politano, con Raspsadori in panchina. Molto probabile pure il ritorno di Mario Rui sulla corsia mancina.